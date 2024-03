Stand: 15.03.2024 11:30 Uhr Ueckermünde: Investor findet keine Baupartner für Resorthotel

Der Investor Sybac Solar, der am Strand von Ueckermünde ein Resorthotel bauen möchte, findet keine Baupartner. Aus diesem Grund habe er noch keinen Förderantrag beim Land gestellt. Das wurde den Stadtvertretern am Donnerstagabend von einem Projektentwickler der Firma erläutert. Die Förderung durch das Land ist aber die Voraussetzung für die Zahlung von 5,3 Millionen Euro für das Grundstück an die Kommune. Der Kaufvertrag zwischen der Stadt und dem Unternehmen wurde bereits 2019 geschlossen. Der Vertrauensvorschuss sei mittlerweile aufgebraucht, sagte Stadtpräsident Robert Kriewitz.

