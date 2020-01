Stand: 31.01.2020 09:55 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ueckermünde: Großbrand bei Holzverarbeiter

Bei einem Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb in Ueckermünde (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist am Morgen nach ersten Schätzungen ein Millionenschaden entstanden. Eine etwa 30 Meter lange Werkhalle, in der Fertigteil-Häuser produziert wurden und Boote gelagert waren, brannte aus. Dann griffen die Flammen auf eine zweite Halle über, die ebenfalls abbrannte. Ein Sprecher der betroffenen Firma schätzte, dass etwa 1.800 Quadratmeter Werkstattfläche vernichtet wurden.

Feuerwehrmann verletzt

Mittlerweile konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus Ueckermünde und Umgebung sind mit rund 80 Feuerwehrleuten im Einsatz. Zu den mehr als zehn eingesetzten Fahrzeugen gehören auch drei, die mit Drehleitern ausgestattet sind.

Erhebliche Rauchentwicklung

Gefahren für die Einwohner bestünden nicht, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Raucherentwicklung sei aber erheblich gewesen. Im Verlauf des Tages soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Die Brandursache ist noch unklar.

