Ückeritz: Nach dem Bürgermeister muss auch der Kurdirektor gehen Stand: 04.09.2023 18:00 Uhr Das Stühlerücken in Ückeritz geht weiter: Der ehrenamtliche Bürgermeister Axel Kindler (Foto) musste sein Amt bereits niederlegen, nun wurde auch der Kurdirektor der Gemeinde auf Usedom beurlaubt.

Bei einem Bürgerentscheid auf der Insel Usedom stimmte am Sonntag eine klare Mehrheit (85 Prozent) für die Abwahl des umstrittenen Bürgermeisters Axel Kindler (parteilos). Rund um Kindler gab es in der Vergangenheit immer wieder Ärger. So soll er Beschlüsse der Gemeinde nicht richtig umgesetzt oder sogar dagegen gehandelt haben. Nun geht das Stühlerücken in Ückeritz weiter: Auch Kurdirektor Toni Schulz wurde kurzfristig beurlaubt.

Vor zwei Jahren legte der Bürgermeister sein Veto ein

Die Ückeritzer Gemeindevertreter hatten bereits vor zwei Jahren beschlossen, dass Kurdirektor Toni Schulz gekündigt werden soll. Damals stand der Verdacht der Untreue im Raum. Bürgermeister Axel Kindler legte aber Widerspruch ein und so blieb Schulz im Amt. Jetzt soll der Beschluss aber umgesetzt werden, erklärte der amtierende Bürgermeister Marco Biedenweg. Das Vertrauensverhältnis sei wegen mehrerer Vorfälle nachhaltig gestört. Biedenweg bestätigte, dass ein entsprechendes Verfahren mit Personalratsbeteiligung eingeleitet worden sei. Für die Dauer dieses Verfahrens sei Toni Schulz bereits beurlaubt worden. Ein leitender Mitarbeiter aus der Kurverwaltung solle seine Aufgaben vorübergehend übernehmen.

Ob Neuwahlen kommen, ist noch offen

Gegen Kindler sind mittlerweile sieben Verfahren beim Verwaltungsgericht Greifswald anhängig. Zudem vergriff er sich im August im Ton und bezeichnete in einem mittlerweile gelöschten Facebook-Post die Einwohner seiner Gemeinde als "versoffen". Ob sein bisheriger Stellvertreter Marco Biedenweg bis zur Kommunalwahl im kommenden Frühjahr Bürgermeister von Ückeritz bleibt oder zeitnah eine Neuwahl durchgeführt werden muss, ist noch nicht abschließend geklärt.

