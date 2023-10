Übung von Rostock-Laage aus: Luftwaffe startet zu "Baltic Hunter" Stand: 16.10.2023 05:00 Uhr Es wird laut über Mecklenburg-Vorpommern. Heute startet die Luftwaffe von Rostock-Laage aus zur Übung "Baltic Hunter 2023". Dabei fliegen die Jets auch im Überschallbereich.

Zum Abschluss der Waffenlehrerausbildung der Luftwaffe startet von Rostock-Laage aus eine weitere Luftübung. Die komplexen Übungsszenarien beinhalten laut Bundeswehr unter anderem Luftangriff, Luftverteidigung, taktischen Lufttransport und Luftbetankung. Dabei wird der Luftraum über Nord- und Ostdeutschland genutzt.

Flüge auch im Überschallbereich

Wie es vom Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" in Laage hieß, müssen Anwohner bis zum 27. Oktober mit erhöhtem Flug- sowie Lärmaufkommen rechnen. Am Wochenende wird demnach nicht geübt. Im Übungszeitraum werden allerdings vermehrt Flüge, auch im Überschallbereich, über Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. Dadurch kann es am Himmel hier und da sehr laut werden.

So entsteht der Knall

Wenn ein Kampfflugzeug die Schallmauer durchbricht, entsteht ein lautes Geräusch. Die Luftmoleküle können die Verdichtung nicht schnell genug ausgleichen. Diese Stoßwelle erzeugt einen kegelförmigen Schall, der sich hinter dem Jet ausbreitet und so den Knall erzeugt. Unter der kostenfreien Rufnummer (0800) 86 20 730 können sich alle Bürgerinnen und Bürger mit Fragen zum militärischen Flugbetrieb direkt an die Luftwaffe wenden.

