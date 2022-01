Überfrierende Nässe: Unfälle auf glatten Straßen Stand: 05.01.2022 08:09 Uhr Überfrierende Nässe hat viele Straßen im Land in Rutschbahnen verwandelt. Bei Unfällen kam es nur zu Sachschäden, verletzt wurde niemand.

Auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns sind am Mittwochmorgen etliche Verkehrsteilnehmer von Glätte überrascht worden: Es kam zu einigen Unfällen. Laut Polizei gerieten etwa zehn Autos und Kleintransporter ins Schleudern und prallten gegen Leitplanken oder rutschten in Gräben. Ursache für die Glätte seien nasse Fahrbahnen, die am Morgen überfroren. Vor allem außerhalb von Ortschaften sanken die Temperaturen deutlich.

Am Mittag Lastwagenbergung bei Krakow

Im Rostocker Stadtteil Reutershagen ist laut Polizei ein Auto gegen eine Laterne gefahren. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Zwischen Krakow am See und Bossow im Landkreis Rostock ist ein Lkw in den Straßengraben gerutscht. Gegen Mittag soll der 40-Tonner geborgen werden - auf der Landstraße kann es dann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Transporter aus Graben geborgen

Bei Spantekow nahe Anklam kam ein Auto derart ins Rutschen, dass es letztlich erst auf einem Acker zum Stehen kam. Bei Brunn rutschte ein Transporter in den Graben und muss geborgen werden. Weitere Unfälle wurden unter anderem aus Glasin (Nordwestmecklenburg), Severin (Ludwigslust-Parchim) und Alt Käbelich (Mecklenburgische Seenplatte) gemeldet.

