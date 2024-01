Stand: 06.01.2024 16:04 Uhr Türkei: Hansa Rostock gewinnt im Trainingslager erstes Testspiel

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat am Sonnabend sein erstes Testspiel bestritten. Im Trainingslager in der Türkei war die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund der Gegner. Hansa Rostock gewann mit 3:1. In Belek an der türkischen Mittelmeerküste endete die erste Halbzeit noch torlos. Zur zweiten Hälfte hat der neue Hansa-Trainer Mersad Selimbegovic zehn neue Feldspieler gebracht. Serhat-Semih Güler traf zunächst doppelt, ehe die Dortmunder Bundesliga-Reserve zum Anschluss kam. In der Schlussminute markierte Christian Konsombi den 3:1-Endstand. Am 10. Januar gibt es dann noch einen zweiten Test für Hansa im Trainingslager. Gegner ist dann der österreichische Erstligist Linzer ASK.

