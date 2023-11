Stand: 12.11.2023 16:34 Uhr Tribsees: Demonstration für Moorschutz und besseren Nahverkehr

Mehrere Dutzend Menschen haben sich am Sonntag in der Nähe der A20 bei Tribsees für einen besseren Nahverkehr und mehr Schutz der Moor- und Marschgebiete eingesetzt. Dafür seien unter anderem mehrere Plakate an einer Brücke über der A20 angebracht worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Auf den Plakaten stand beispielsweise "Hier könnte ein Bahnhof sein" und "Moorschutz - Klimaschutz - Entwässerung stoppen". Die Demonstranten hatten sich unweit der Stelle getroffen, an der die Autobahn im Herbst 2017 auf einer Länge von etwa 90 Metern im moorigen Untergrund spektakulär abgesackt war. Erst seit gut vier Monaten ist der Abschnitt nach mehrjährigen Arbeiten wieder beidseitig befahrbar.

