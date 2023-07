Treffen in Wismar: Wie geht es auf der Werft weiter? Stand: 10.07.2023 05:12 Uhr 13 Monate nach der Übernahme durch den U-Boot-Bauer Thyssen-Krupp-Marine-Systems (TKMS), herrscht weiterhin Unklarheit, wie es auf der Werft in Wismar weitergeht. Die Gewerkschaft IG Metall hat für heute nun ein Treffen mit dem TKMS-Geschäftsführer und Bundes- und Landtagsabgeordneten in Wismar arrangiert.

Seit mehr als einem Jahr ist TKMS Eigner der Werft - angetreten mit dem Ziel in Wismar U-Boote und Fregatten zu bauen. Zwischenzeitlich war von kleineren Patrouillenbooten oder gar dem Bau von Munitionsentsorgungsplattformen die Rede. Erst vor etwa zwei Wochen bestätigte das Unternehmen aber, dass bisher keine Aufträge des Bundes aus dem 100-Milliarden-Euro-Programm vorliegen.

Mutterkonzern will Rüstungssparte verkaufen

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor: Konzernmutter ThyssenKrupp will seine Rüstungssparte Thyssen-Krupp-Marine-Systems gerade verkaufen. Was ein möglicher Käufer dann mit der Werft in Wismar vor hat, ist offen. Bundes- und Landtagsabgeordnete sind heute nach Wismar eingeladen. Die Gewerkschafter hoffen, dass TKMS-Geschäftführer Oliver Burkhard neue Nachrichten für sie hat.

Standort gehörte zur MV-Werften-Gruppe

Aktuell wird die Werft noch durch den Fertigbau des ehemals "Global Dream" genannten Kreuzfahrtschiffen für die Disney Cruise Line belegt. Der Standort Wismar gehörte - genauso wie die Werften in Rostock und Stralsund - früher zur MV-Werften-Gruppe, die im Zuge der Krise des Kreuzfahrtmarktes während der Corona-Pandemie Anfang 2022 Insolvenz anmelden musste.

