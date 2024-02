Trassenverlauf vorgestellt: Erdkabel sollen Nordsee-Strom bringen Stand: 26.02.2024 19:29 Uhr Von der Nordsee bis nach Klein Rogahn bei Schwerin planen zwei Netzbetreiber eine neue, leistungsstarke Stromtrasse - den NordOstLink. Am Montag wurde der geplante Verlauf der unterirdischen Leitungen vorgestellt.

Es soll schnell gehen mit dem Trassenausbau - von Heide in Schleswig-Holstein soll die Leitung an Gadebusch und Lützow vorbei bis nach Klein Rogahn, südwestlich von Schwerin führen. In etwa sieben Jahren soll Strom von den Nordsee-Offshore Windparks durch Erdkabel bis nach Westmecklenburg fließen. Ab kommender Woche wollen die Netzbetreiber Tennet und 50Hertz die betroffenen Gemeinden und Bürger konkret informieren. An einigen Stellen seien auch alternative Trassenverläufe denkbar, sagten die Unternehmenssprecher.

Grundstückseigentümer werden entschädigt

Die Details zum Trassenverlauf werden erst in zwei Jahren feststehen. Die jeweiligen Grundstückseigentümer werden entschädigt - über den im Erdboden verlegten Stromleitungen darf später nicht mehr gebaut werden. Eine landwirtschaftliche Nutzung sei aber weiterhin möglich. Insgesamt soll der Bau der Trasse fünfeinhalb Milliarden Euro kosten. NordOstLink ist eines der großen Projekte der Energiewende. Es werden bis zu sechs Leitungssysteme parallel unterirdisch verlegt, so dass streckenweise eine Übertragungskapazität von bis zu zwölf Gigawatt erreicht werden kann.

