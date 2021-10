Toter bei Verpuffung in Groß Lüdershagen Stand: 18.10.2021 15:21 Uhr Ein Mann ist bei einer Verpuffung in einem Haus in Groß Lüdershagen bei Stralsund ums Leben gekommen. Der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall im Zusammenhang mit dem Besuch eines Gerichtsvollziehers.

In dem Einfamilienhaus sollten Strom und Gas abgestellt werden, erklärt der Leiter des Amtsgerichtes Stralsund. Der Gerichtsvollzieher hatte am Morgen zunächst die Polizei hinzugezogen, nachdem ihm niemand die Tür öffnete. Später wurde auch ein Schlüsseldienst gerufen. Während dieser die Tür öffnen wollte, sei es zu einer Verpuffung mit starkem Rauch gekommen, so eine Sprecherin der Polizei. Die genaue Ursache ist bislang unklar.

Nachbarn oder umliegende Häuser kamen nicht zu Schaden

Beim Betreten des Einfamilienhauses fanden die Rettungskräfte den Mann leblos auf. Ob es sich bei dem Toten um den Bewohner des Hauses handelt, hat die Polizei noch nicht bestätigt. Nachbarn oder umliegende Häuser sind nicht zu Schaden gekommen.

