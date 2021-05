Toter Schweinswal am Strand bei Boltenhagen Stand: 13.05.2021 13:02 Uhr Spaziergänger haben am Strand von Brook westlich von Boltenhagen einen toten Schweinswal gefunden.



Am Strand von Brook westlich von Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) haben Spaziergänger am Donnerstag einen toten Schweinswal gefunden. Dabei handelt es sich um ein sehr kleines Tier von rund einem Meter Länge. Mitarbeiter des Meeresmuseums Stralsund vermuten, dass es sich um ein junges Schweinswal-Kalb handelt. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Geburten im Mai sind ungewöhnlich

Wegen des Feiertags wird das verendete Tier frühestens am Freitag geborgen. Falls der Kadaver nicht vorher vom Meer weggespült wird, soll er dann in einer Kühltruhe in Kalkhorst tiefgefroren und für genauere Untersuchungen aufbewahrt werden, sagte der Meeresbiologe Michael Dähne. Für diese Jahreszeit sei es ungewöhnlich, dass Schweinswale Kälber zur Welt bringen.

Weitere Informationen Immer weniger Schweinswale in Nord- und Ostsee Zu dem Ergebnis kommt die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Der Bestand ist stark geschrumpft. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.05.2021 | 14:00 Uhr