Toter Junge in Pragsdorf: 14-Jähriger in Untersuchungshaft Stand: 26.09.2023 13:48 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod eines Sechsjährigen in Pragsdorf hat die Polizei am Vormittag einen 14-jährigen Jugendlichen als Tatverdächtigen festgenommen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche aufgefallen, weil er die letzte Person war, die den sechsjährigen Jungen lebend gesehen hatte. Außerdem habe er sich in widersprüchliche Aussagen verstrickt. Eine Durchsuchung seiner Wohnung, die bereits kurz nach der Tat stattfand, habe den Verdacht zunächst nicht erhärten können. Die Untersuchung der Tatwaffe hat demnach allerdings weitere Spuren erbracht: An dem Griff des Messers konnten neben Blut und Fasern des Opfers auch DNA-Spuren festgestellt werden, die eindeutig dem Jugendlichen zugeordnet werden können.

Vorführung beim Haftrichter - Motiv unklar

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hat einen Haftbefehl beantragt, der vom Amtsgericht Neubrandenburg erlassen wurde. Daraufhin erfolgte die Festnahme. Der 14-Jährige kam in Untersuchungshaft. Zu einem Tatmotiv hat die Polizei noch keine Erkenntnisse, die Ermittlungen dauerten an, hieß es. Auch vor dem Haftrichter machte der Junge auf Anraten seines Anwaltes keine Angaben gemacht, wie eine Sprecherin des Amtsgericht sagte. Pragsdorfs Bürgermeister Ralf Opitz zeigte sich erleichtert: "Das ist erstmal eine Erleichterung für alle Bewohner, aber Fragen bleiben", sagte Opitz und fragte, was wohl in einem Menschen vorgehe, der einen Sechsjährigen tötet.

Erstochen in einer Hecke aufgefunden

Der Junge war am Nachmittag des 14. September zum Spielen an einen Badesee gegangen, aber nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Die Eltern, die nur wenige Hundert Meter entfernt wohnen, meldeten ihn als vermisst. Eine Stunde später wurde das Kind mit schwersten Stichverletzungen in einer Hecke am Bolzplatz des Dorfes unweit des Sees gefunden. Trotz sofortiger Versuche, den Jungen wiederzubeleben, starb er. Die Obduktion ergab, dass er erstochen wurde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.09.2023 | 12:00 Uhr