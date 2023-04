Tollensetal kommt ins Konzept des Archäologischen Landesmuseums Stand: 30.04.2023 08:32 Uhr Rückenwind für die touristische Erschließung des Tollensetals: Das bronzezeitliche Schlachtfeld bei Altentreptow soll in die konzeptionelle Planung des archäologischen Landesmuseums in Rostock integriert werden.

Die Verwaltung in Altentreptow wünscht sich, eine Außenstelle des Landesmuseums zu werden - nun ist zumindest klar, dass das Tollensetal genauso wie das Freilichtmuseum Groß Raden in das Konzept aufgenommen wird. Das bestätigte Landesarchäologe Detlef Jantzen bei einem Workshop am Sonnabend im Tollensetal. Bis September soll das Konzept stehen, dessen Einzelheiten bislang noch offen sind.

Diskussion über mögliche Ausstellungsorte

Vor Ort wurde bereits über mögliche Standorte für eine archäologische Ausstellung im Tollensetal gesprochen: Der Mühlenspeicher in Altentreptow sei der geeignetste Ort, meint Bürgermeisterin Claudia Ellgoth (parteilos). Teilnehmende des Workshops brachten außerdem das Brandenburger Tor in Altentreptow und die Kirche in Kessin als mögliche Standorte ins Gespräch.

Älteste Belege für Kämpfe in Nordeuropa

Die Ausstellung soll Bestandteil eines Konzeptes zum sanften Tourismus im Tollensetal werden. Dort wurden Knochen und Waffen ausgegraben, die rund 3.500 Jahre alt sind. Die ältesten Zeugnisse kämpferischer Auseinandersetzungen in Nordeuropa. Nach neuesten Erkenntnissen könnten sie laut Landesarchäologe Jantzen von Überfällen auf Handelskarawanen stammen.

