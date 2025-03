Teterow: Verein will Pfingst-Rennen 2026 wieder organisieren Stand: 22.03.2025 17:17 Uhr Im kommenden Jahr wollen Vorstand und Vereinsmitglieder des MC Bergring das traditionsreiche Bergring-Rennen in Teterow zu Pfingsten wieder aufleben lassen. Darauf haben sich die Mitglieder bei einer Versammlung am Sonnabend geeinigt.

Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung hat der Vorstand die Vertrauensfrage gestellt. Das Ergebnis: die Vereinsmitglieder stehen weiter hinter ihrem Vorstand und hinter dem Bergringrennen. Zusammen wolle der Verein sich jetzt so aufstellen, dass 2026 wieder gut organisierte Wettkämpfe an Pfingsten ausgetragen werden können, so der stellvertretende Vorsitzende Ralf Weßlowski. Unter anderem aus personellen und aus finanziellen Gründen fallen die Rennen dieses Jahr aus. Zudem hatte der Klub auf eine Nachlizensierung der Grasbahn durch den Deutschen Motorsport Bundes (DMSB) gewartet.

Sponsoren für Bergring-Rennen gesucht

Ab Anfang April will der Klub Sponsoren für die zukünftige Finanzierung gewinnen. Die Kosten für die Pfingstveranstaltungen liegen bei mehr als 100.000 Euro. Teterows Bürgermeister Andreas Lange hat bereits zugesichert, dass die Stadt den MC Bergring auch zukünftig unterstützen wird.

