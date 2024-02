Stand: 15.02.2024 12:43 Uhr Teterow: Mehrere Busse wegen Bauern-Demonstration ausgefallen

Landwirte und Unternehmer haben am Vormittag den Verkehr in und um Teterow (Landkreis Rostock) behindert. Seit dem frühen Morgen blockierten 32 Fahrzeuge die Bundesstraßen 104 und 108, wie die Polizei mitteilte. Große Staus blieben aber aus. Starke Behinderungen gab es im Busverkehr. Laut Rebus entfielen Linien, weil die Busse nicht vom Betriebshof kamen. Mittlerweile fahren die Regionalbusse aber wieder, erklärte ein Rebus-Sperecher dem NDR. Mit den Straßenblockaden wollten die Teilnehmer auf die Streichungen der Agrardiesel-Subventionen sowie die Bürokratie in der Landwirtschaft und anderen Unternehmen aufmerksam machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.02.2024 | 11:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock