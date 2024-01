Stand: 27.01.2024 06:35 Uhr Teterow: Geänderte Halter-Ordnung für Hundebesitzer

Wer einen Hund hat, muss sich in Teterow auf eine geänderte Halter-Ordnung einstellen. Innerhalb bebauter Gebiete in Teterow sowie den Ortsteilen Pampow, Teschow und Niendorf müssen Hundehalter ihre Tiere an der Leine führen. In den Sommermonaten gilt dies auch auf dem Weg "An der Badeanstalt". Weitere Informationen hält die Stadt in einem Merkblatt bereit.

