Tessin: Stadtvertreter wählen Maik Ritter (SPD) zum Bürgermeister Stand: 17.08.2023 20:32 Uhr Die Stadtvertretung von Tessin (Landkreis Rostock) hat Maik Ritter (SPD) für die nächsten neun Jahre zum Bürgermeister gewählt.

Tessin im Landkreis Rostock hat nach längerer Vakanz wieder einen Bürgermeister. Die Stadtvertretung bestimmte am Donnerstagabend den 27-jährigen Verwaltungsfachangestellten Maik Ritter (SPD) aus dem benachbarten Sanitz mit acht Stimmen für die nächsten neun Jahre zum Rathauschef. Die CDU hatte während der Sitzung die parteilose Ricarda Lehmann ins Rennen geschickt. Auf sie entfielen sieben Stimmen. Ritter kündigte nach seiner Wahl an, nach Tessin umzuziehen.

Zwölf Frauen und Männer bewarben sich

Die Stadtvertreter der 4.000-Einwohner-Gemeinde mussten den Bürgermeisterposten vergeben, weil im April Ritters Vorgängerin Susanne Dräger (parteilos) bei der Direktwahl durch die Bürgerinnen und Bürger zwar erneut angetreten, aber als einzige Kandidatin durchgefallen war. Daraufhin wurde die Stelle überregional ausgeschrieben. Zwölf Frauen und Männer bewarben sich. Maik Ritter und Ricarda Lehmann waren am Ende jene Kandidaten, die von verschiedenen Stadtvertretern zur Wahl vorgeschlagen wurden. Das Verfahren ist grundsätzlich im Kommunalwahlgesetz so vorgesehen. Nach Auskunft des Städte- und Gemeindetages musste es bislang in Mecklenburg-Vorpommern noch nie angewendet werden.

Weitere Informationen Tessin: Stadtvertretung entscheidet über neuen Bürgermeister

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.08.2023 | 20:00 Uhr