Stand: 15.06.2023 07:08 Uhr Tessin: Stadtvertretung entscheidet über neuen Bürgermeister

In Tessin (Landkreis Rostock) sollte Ende April das neue Stadtoberhaupt gewählt werden. Doch damals hat sich die Mehrheit gegen die einzige Kandidatin, die Amtsinhaberin, entschieden. Nun wird die Stadtvertretung entscheiden, wer neuer Rathauschef wird. Das gab es so hierzulande noch nie. Das Verfahren für einen solchen Fall sieht vor, dass Stadtvertreter einen Antrag stellen können, das Amt überregional auszuschreiben. Dann würde es erst bei einer der kommenden Sitzung zur Wahl kommen. Andernfalls darf jedes Mitglied der Stadtvertretung eine Person als Bürgermeisterkandidat vorschlagen. Über die gesammelten Empfehlungen wird dann direkt von den Stadtvertretern abgestimmt. Tessins neues Stadt-Oberhaupt soll von August an die Geschicke des Ortes für neun Jahre lang leiten.

