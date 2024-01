Stand: 16.01.2024 09:54 Uhr Tarnow: Messerstecherei zwischen zwei Männern

Ein Mann hat in der Gemeinde Tarnow (Landkreis Rostock) bei einer Auseinandersetzung einen anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, seien die beiden Deutschen im Alter von 37 und 42 Jahren am Montagabend in Streit geraten, nachdem sie viel Alkohol getrunken hatten. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

