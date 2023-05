Stand: 19.05.2023 09:02 Uhr Tarnow: Haftbefehl nach schwerer Misshandlung

Das Amtsgericht Güstrow hat Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Mann erlassen. Ihm wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen, teilte die Polizei mit. Der Mann soll zusammen mit einer Bekannten am Mittwoch gewaltsam in die Wohnung eines 44-Jährigen in Tarnow bei Bützow eingedrungen sein und diesen schwer misshandelt haben. Er erlitt mehrere Rippenbrüche, Kopf- und Schnittverletzungen. Die Frau beschuldigte das Opfer, Gegenstände aus ihrem Keller entwendet zu haben.

