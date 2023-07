Swinetunnel: Eine Woche freie Fahrt Stand: 08.07.2023 12:10 Uhr Der neue Tunnel im polnischen Swinemünde ist eröffnet und der Verkehr nimmt zu.

Seit gut einer Woche ist der Swinetunnel zwischen Usedom und Wollin im Betrieb. Für viele Swinemünder hat sich das Leben mit dem mehr als 200 Millionen Euro teuren Projekt verändert. Statt lange auf die Fähre warten zu müssen, um auf die andere Seite zu kommen, brauchen sie nur noch wenige Minuten.

Weitere Informationen Video zeigt: Autos wenden im neu eröffneten Swinetunnel Im neuen Tunnel von Swinemünde haben Autofahrer gewendet. Das zeigt ein Video einer Überwachungskamera - jetzt drohen Strafen. mehr

Mehr Verkehr mittags und nachmittags

In Swinemünde ist es auf den Straßen voller geworden. Einige Usedomer von der deutschen Seite erzählen, dass sich gerade am Mittag und Nachmittag der Verkehr staut und man Geduld braucht. Auch die Stadt Swinemünde spricht von mehr Autos auf den Straßen. Das könnte aber an der Neugier von Tagestouristen liegen. Eine Sprecherin der Stadt sagte, vom Tag der Eröffnung bis Montagmorgen seien knapp 44.000 Autos durch den Tunnel gefahren. Am Dienstag waren es rund 16.000. Viele Autos kamen von außerhalb, wie etwa aus Stettin.

Tunnel erstmal umsonst

Die Tunnel-Durchfahrt ist für Autofahrer zumindest in den kommenden fünf Jahren kostenfrei. Die Fähren sind aufgrund der Tunnelöffnung zum Teil außer Dienst. In der Innenstadt bleiben zwei Fähren für Fußgänger und Radfahrer erhalten, die alle halbe Stunde pendeln. Die Kaseburg-Fähre dagegen ist eingestellt worden, dort kommen nur noch Lkw mit Gefahrgut rüber.



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.07.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr