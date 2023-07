Video zeigt: Autos wenden im neu eröffneten Swinetunnel Stand: 03.07.2023 19:12 Uhr Kurz nach der Eröffnung haben mehrere Autofahrer mitten im Swinetunnel gewendet. Swinemündes Stadtpräsident hat angekündigt, dass alle mit Strafen rechnen müssen.

Der Stadtpräsident von Swinemünde, Janusz Zmurkiewicz, hat Aufnahmen aus dem neuen Tunnel in Swinemünde auf Facebook gepostet. Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie mehrere Fahrzeuge nacheinander im Tunnel plötzlich wenden. Die Aufnahmen stammen vom 1. Julil, dem Tag nach der Eröffnung. Warum die Fahrer die durchgezogene Linie auf der Straße ignorierten, ist unklar. Für den Stadtpräsidenten spielt der Grund aber auch keine Rolle. Zmurkiewicz: „Sie verletzten die Sicherheit im Tunnel, stoppten andere Fahrzeuge. Sie haben gleich ein paar Verkehrsdelikte begangen, die schwerwiegende Folgen haben könnten“, schrieb er zu dem Video.

Deutlicher Apell: Nicht das eigene und das Leben anderer gefährden

Derzeit ist nicht bekannt, ob es im neu eröffneten Tunnel Unfälle gegeben hat, das Video zeigt das jedenfalls nicht. Im Facebook-Posting äußert sich Zmurkiewicz unmissverständlich: "Jeder Verstoß gegen die Verkehrsregeln geht an die zuständigen Behörden. Der Tunnel wird ununterbrochen überwacht, alle Vorfälle sind registriert." Er appellierte an die Fahrer, nicht das eigene Leben und die Gesundheit anderer zu gefährden. Der Tunnel in Swinemünde verbindet direkt hinter der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern Usedom mit Wollin und ist knapp zwei Kilometer lang.

