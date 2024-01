Stand: 08.01.2024 16:00 Uhr Sülten: 83-Jähriger stirbt bei Verpuffung in Doppelhaushälfte

In Sülten bei Sternberg ist ein 83-Jähriger an den Folgen einer schnellen Verbrennung (sogenannte Verpuffung) gestorben. Laut Polizei liegt der Vorfall schon einige Tage zurück, wurde aber erst am Sonntag durch Nachbarn bekannt, die Ruß an den Fenstern der betroffenen Doppelhaushälfte bemerkt hatten. Die Feuerwehr rückte an und fand die Leiche des Mannes. Die Polizei geht davon aus, dass er die Verpuffung selbst verursachte. Ein Feuer sei zwar ausgebrochen, jedoch schnell wieder erloschen und daher von Außen nicht wahrgenommen worden. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt weiter zu den genauen Todesumständen.

