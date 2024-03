Stundenlange Sperrung nach schwerem Unfall auf A24 Stand: 29.03.2024 07:24 Uhr Zwei Verletzte, Schäden an mehreren Fahrzeugen und eine stundenlange Sperrung der A24 zwischen dem Kreuz Schwerin und der Abfahrt Neustadt-Glewe - die schweren Folgen eines Unfalls am Donnerstagabend.

Insgesamt vier Fahrzeuge waren am späten Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr bei einem Unfall auf der A24 bei Schwerin beteiligt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 60.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher ist den Angaben nach flüchtig.

Aus leichter Berührung wird folgenschwere Kollision

Die Polizei schildert den Unfallhergang wie folgt: ein Auto mit polnischem Kennzeichen wechselte zwischen dem Kreuz Schwerin und Neustadt-Glewe auf die linke Spur. Der Fahrer übersah dabei offenbar einen anderen Wagen und touchierte ihn. Dieser wich aus und fuhr dabei von hinten auf einen ukrainischen Autotransporter, der dadurch wiederum gegen ein daneben fahrendes Auto mit weißrussischem Kennzeichen stieß. Das Auto schleuderte daraufhin gegen die Mittelschutzplanke, der Transporter krachte in die rechte Außenschutzplanke und gegen eine Notrufsäule. Zu allem Übel verlor der Autotransporter ein Fahrzeug, das auf der Seite landete.

Rettungseinsatz, Reinigung und Reparaturen

Die Fahrerin des ukrainischen Transporters wurde in das Schweriner Klinikum gebracht. Ein weiterer Beteiligter wurde vor Ort im Rettungswagen versorgt. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn musste von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt und auch provisorisch repariert werden. Die A24 blieb dafür an der Unfallstelle bis etwa 6 Uhr am Morgen gesperrt und wurde nur kurzzeitig zum Durchlassen der im etwa drei Kilometer langen Stau stehenden Fahrzeuge geöffnet. Auf Grund der Beschädigungen an der Fahrbahndecke und den Schutzplanken gilt an der Unfallstelle bis auf Weiteres eine Geschwindigkeitsbegrezung von 80 Kilometer pro Stunde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.03.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin