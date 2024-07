Stromtrasse "Nordostlink" in der Genehmigungsphase Stand: 02.07.2024 13:45 Uhr Der Strom, der in den Windparks in der Nordsee produziert wird, soll über die Trasse "Nordostlink" nach Süddeutschland geleitet werden. Die Kabel dafür sollen auch durch Westmecklenburg verlaufen. Die exakte Route wird in Kürze festgelegt.

Die Planungen für eine Stromtrasse von den Offshore-Windparks in der Nordsee in Richtung Süddeutschland gehen in die nächste Phase. Die Leitung soll an Lübeck vorbei durch Westmecklenburg führen. Die 525-Kilovolt-Erdkabel sind für eine Übertragungsleistung von vier Gigawatt ausgelegt. Die Stromnetzbetreiber Tennet und 50Hertz haben den Antrag auf Planfeststellung bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Das teilte eine Unternehmenssprecherin mit.

Anwohner können nach Genehmigung noch Stellung nehmen

Das bedeutet, dass als nächstes der exakte Verlauf der Erdkabel festgelegt wird. Im Frühjahr konnten sich Anwohner entlang der geplanten Trasse an den Planungen beteiligen. 180 Hinweise seien eingegangen. Teilweise wurde der Trassenverlauf - insgesamt 190 Kilometer - angepasst. Wenn die Bundesnetzagentur den Antrag geprüft hat, bekommen die Anwohner noch einmal die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Die Starkstromleitung wird etwa 5,5 Milliarden Euro kosten und soll in acht Jahren fertig sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.07.2024 | 09:30 Uhr