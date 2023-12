Streiks im öffentlichen Dienst: Auch Unikliniken in MV betroffen Stand: 06.12.2023 11:40 Uhr Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder hat die Gewerkschaft ver.di in Mecklenburg-Vorpommern für heute Warnstreiks angekündigt. Aufgerufen sind unter anderen Beschäftigte an Hochschulen und Ministerien.

Rund 1.000 Beschäftigte aus den Universitätskliniken Rostock und Greifswald sowie von Gerichten, Straßen-, Bau- und Finanzämtern aus ganz Mecklenburg-Vorpommern sind in Rostock zu einer Kungebung zusammengekommen. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft ver.di nach eigenen Angaben den Druck auf die Arbeitgeberseite vor der dritten Verhandlungsrunde erhöhen.

Gewerkschaften fordert 10,5 Prozent mehr Einkommen

Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten - und unbefristet übernommen werden. Laut ver.di haben die Arbeitgeber den Gewerkschaften in zwei Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt. Die Verhandlungen werden am Donnerstag und Freitag in dritter Runde in Potsdam fortgesetzt.

Streik endet am Abend

Der Warnstreik hatte mit der Frühschicht begonnen und endet am Abend. Dass an den Universitätskliniken Operationen verschoben werden mussten, ist bisher nicht bekannt. Wer einen Termin hat, sollte sich aber zuvor telefonisch nach der Situation in der jeweiligen Einrichtung erkunden.

