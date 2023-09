Streik angekündigt: Einige Apotheken in MV beteiligen sich Stand: 27.09.2023 10:23 Uhr Einige Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern werden ab 13:00 Uhr für drei Stunden geschlossen sein. Damit beteiligen sie sich an einer bundesweiten Protestaktion.

Zu wenig Geld, zu wenig Medikamente und zu wenig Personal: Das beklagen auch die Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern und fordern dazu Lösungen von der Bundesregierung. Die Zahl der Apotheken im Land ist in den vergangenen Jahren stetig geschrumpft. Waren es vor zehn Jahren noch 410 sind es derzeit knapp 370 Apotheken. Dabei beobachtet der Geschäftsführer der Apothekerkammer MV, Berndt Stahlhacke, einen beunruhigenden Trend: Je dünner eine Region besiedelt ist, desto weniger Apotheken gebe es. In manchen Orten gebe es sogar keine Apotheke mehr.

"Online-Apotheke schlechte Alternative"

Online-Dienste können seiner Aussage nach zwar Medikamente liefern, allerdings keine individuelle Rezepturen anmischen oder Notdienste anbieten. Ein weiteres Problem: Es mangelt nach wie vor an Kinderarzneimitteln und Antibiotika. Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) fordert Hilfe vom Bund, damit die Arzneiversorgung in vielen Orten erhalten werden kann.

Zeitung: Lauterbach plant Apothekenfilialen ohne Apotheker

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will nach Informationen der "FAZ" den Betrieb von Apotheken auf dem Land erleichtern. So sollen dort künftig Apothekenfilialen zugelassen werden, auch ohne dass dort ein approbierter Apotheker anwesend sein muss. Entsprechende Gesetzesänderungen sollen demnach bis zum Jahresende in den Bundestag eingebracht werden.

