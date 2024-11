Ende der Bauarbeiten am Bahnhof Neubrandenburg in Sicht Stand: 26.11.2024 14:32 Uhr Der Stillstand am Bahnhof Neubrandenburg soll ab Anfang des kommenden Jahres Geschichte sein. Wegen der langen Verzögerungen kam es zu viel Ungeduld und Kritik bei den Neubrandenburgern.

Die fast zehn Monate lange Wartezeit am Bahnhof Neubrandenburg wegen der Bauarbeiten soll ab 1.März vorbei sein. Das Datum für die Fertigstellung haben Vertreter der Bahn gestern bei einer Ausschusssitzung der Stadtvertreter mitgeteilt. Der Stillstand am Bahnhof ist ein unliebsames Dauerthema für die Menschen in der Region. Unmut hat sich angestaut, dass es immer wieder neue Probleme bei den Bauarbeiten gab. Gründe für die ständigen Terminverschiebungen und den langen Stillstand seien unvorhersehbare Anforderungen an die ausführenden Firmen gewesen, so die Bahn. Ein großes Problem sei ein Mangel an Fachleuten für die Prüfarbeiten an der Strecke gewesen. Hinzu kamen häufige Kabeldiebstähle.

Wirtschaft verärgert über Verzögerungen

Auch die Wirtschaft hat immer wieder heftige Kritik an den Zuständen geübt. Für den Hauptgeschäftsführer der IHK Ostbrandenburg ist der lange Stillstand am Neubrandenburger Bahnhof unerträglich geworden. "Die Unternehmen können nicht mehr planen. Weder die Zulieferung noch der Wegtransport sind gefährdet. Wir sind ein Industriestandort und gerade auf dem Weg, mehr Bahntransport als früher einzubeziehen", so Torsten Haasch, Hauptgeschäftsführer IHK Neubrandenburg.

Digitale Steuerung künftig aus Burg Stargard

Der Vertreter der Bahn sieht der Fertigstellung bis März positiv entgegen. Die Stellwerke in Neubrandenburg, Altentreptow und Sternfeld sei neu gebaut. Derzeit werde noch die Software getestet. Die digitale Steuerung des Bahnverkehrs wird künftig aus Burg Stargard erfolgen. Ab 1. März soll das Bahnkreuz Neubrandenburg dann wieder frei sein. Außerdem sollen bis zum März Bahnsteige in fünf Orten saniert sein.

