Stand: 11.11.2023 06:30 Uhr Strasburg: Auto abgebrannt

In Strasburg im Kreis Vorpommern-Greifswald ist in der Nacht zu Sonnabend ein Auto in der Nähe des Marktplatzes in Flammen aufgegangen. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, entstand Totalschaden. Diesen schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus und hoffen nun auf Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.11.2023 | 07:00 Uhr