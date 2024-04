Stand: 23.04.2024 06:10 Uhr Stralsund: Private Kerzenherstellung mündet in Kellerbrand

Am Montagnachmittag ist im Keller einer Doppelhaushälfte in Stralsund ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Bewohner den Brand verursachte, als er selbst Kerzen herstellen wollte. Der 72-jährige Deutsche habe dazu Wachs geschmolzen, welches sich dann entzündet habe. Er soll zunächst versucht haben, das Feuer selbst zu löschen und verletzte sich dabei leicht. Wenig später rückte die Feuerwehr an, übernahm die Brandbekämpfung und brachte den Mann sowie seine 73-jährige Ehefrau aus dem Haus. Das Feuer konnte dann schnell gelöscht werden, dennoch entstand ein Schaden von schätzungsweise 30.000 Euro. Gegen den 72-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

