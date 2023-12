Stand: 15.12.2023 17:32 Uhr Stralsund: Mann fällt in Teich und stirbt

In Stralsund ist ein 36-jähriger Mann in einen Teich gestürzt. Obwohl Passanten sofort halfen, konnte der Rettungsdienst wenig später nur noch seinen Tod feststellen. Nach Angaben der Polizei muss es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt haben. Sie geht von einem tragischen Unfall aus. Gegen Mittag war der Mann am Stralsunder Knieperteich zusammengebrochen und ins Wasser gefallen. Passanten hatten das beobachtet und zogen den Mann aus dem Wasser. Trotz medizinischer Hilfe verstarb der Mann. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

