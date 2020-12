Stand: 24.12.2020 07:37 Uhr Stralsund: Jüdische Gedenkstele beschmiert

Unbekannte haben die jüdische Gedenkstele in Stralsund mit schwarzer Farbe beschmiert. Nach Angaben der Polizei wurde offenbar auch gegen die Stele getreten. Die Gedenkstele war 1988 in der Nähe der früheren Synagoge von Stralsund errichtet und später in den Hof des Johannisklosters versetzt worden, um an die Opfer der Pogrome am 9. November 1938 zu erinnern. | 24.12.2020 07:40