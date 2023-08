Stand: 17.08.2023 10:19 Uhr Stralsund: Erneut Kinderwagen in Mehrfamilienhaus angezündet

Erneut ist in Stralsund in einem Mehrfamilienhaus ein Kinderwagen angezündet worden. Nach Angaben der Polizei meldeten Anwohner kurz vor 23.00 Uhr das Feuer. Ein Bewohner habe den Kinderwagen ins Freie bringen können, wo er durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht wurde. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und bittet um Hinweise. Seit März zündeten Unbekannte mehrfach in Mehrfamilienhäusern in Stralsund Kinderwagen an.

