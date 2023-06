Polizei ermittelt zu auffälliger Brandserie in Stralsund Stand: 20.06.2023 09:57 Uhr Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Stralsund-Grünhufe hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen diesem und weiteren Bränden in der Hansestadt besteht.

Ersten Ermittlungen zufolge ist in dem Hauskeller ein Kinderwagen angezündet worden, von dem aus sich das Feuer dann ausgebreitet hat. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Es war bereits der dritte Brand innerhalb von zehn Tagen: In den vergangenen Monaten hatte es bereits mehrfach in der Stadt mutmaßliche Brandstiftungen gegeben.

Polizei ermittelt zu Brandserie

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Erst am Sonntag hatten Unbekannte in einem Keller in der Nähe Feuer gelegt, es brannte in mehreren Kellerabteilen. Genau eine Woche davor hatte es in einer unbewohnten Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Die Polizei prüft, ob es Zusammenhänge zwischen diesen und weiteren Fällen gibt. Denn auch im März und Mai musste die Feuerwehr ähnliche Brände löschen. Auch damals wurden Kinderwagen in einem Hausflur und einem Keller angezündet.

