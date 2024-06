Stand: 28.06.2024 12:36 Uhr Stralsund: Angekündigtes Urteil zum Regenbogencamp vertagt

Das für den Freitag angekündigte Urteil im Streit um das Regenbogencamp in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat das Landgericht Stralsund verschoben. Geklärt werden sollte, ob der Pachtvertrag zwischen dem Land und der Regenbogen AG noch gültig ist. Die Regenbogen AG behauptet, dass der Vertrag noch bis Ende 2042 laufe. Nun soll zunächst das Urteil in einem anderen Prozess abgewartet werden: In dem Verfahren am Verwaltungsgericht in Greifswald geht es darum, ob das Land tatsächlich Eigentümer der betroffenen Flächen ist.

