Regenbogencamp: Landesstiftung will alten Betreiber rausklagen Stand: 07.02.2024 06:12 Uhr Mit einer Räumungsklage hat die landeseigene Eigentümerin die nächste Runde im Streit um den großen Campingplatz bei Prerow auf dem Darß eingeläutet.

Das Tauziehen um den großen Zeltplatz "Regenbogencamp" bei Prerow auf dem Darß geht in die nächste Runde. Die landeseigene Stiftung Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern hat gegen den bisherigen Betreiber Regenbogen AG eine Räumungsklage eingereicht. Der Stiftung gehören seit knapp zwei Jahren wesentliche Flächen auf dem Gelände, das in und hinter den Dünen direkt an der Ostsee liegt.

Pachtvertrag Ende 2023 ausgelaufen

Der Pachtvertrag war am 31. Dezember vergangenen Jahres ausgelaufen, wogegen sich die Regenbogen AG juristisch zu wehren versucht hat. Deshalb versucht sie offenbar auch, den Campingplatz weiterhin zu betreiben und verschickte sogar an Dauercamper Stellplatz-Rechnungen für 2024. Nach eigenen Angaben will das Unternehmen den Campingbetrieb kurz vor Ostern wieder aufnehmen.

Neuer Pächter bereits ausgesucht

Die Stiftung Umwelt- und Naturschutz hatte unterdessen im Sommer 2023 nach einem neuen Pächter Ausschau gehalten. Ein Auswahlgremium prüfte vier Konzepte, den Zuschlag erhielt das Unternehmen "Camper's Friend". Mit den Hamburgern wurde allerdings noch kein Pachtvertrag abgeschlossen.

Unterschiedliche Eigentümer

Wie lange die juristische Auseinandersetzung um das "Regenbogencamp" dauern könnte, ist unklar. Die Regenbogen AG hat auch der Räumungsklage widersprochen. Nach Angaben von Mathias Löttge, dem Vorsitzenden der Kreistagsfraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler, gehören unter anderem die Sanitäranlagen der Regenbogen AG. Infrastruktur und Stellplätze des Campingplatzes haben demnach unterschiedliche Eigentümer.

