Stand: 14.01.2022 12:27 Uhr Strafbefehl gegen Ex-Minister Caffier rechtskräftig

Der Strafbefehl wegen Vorteilsannahme über 13.500 Euro gegen Mecklenburg-Vorpommerns ehemaligen Innenminister Lorenz Caffier (CDU) ist rechtskräftig. Caffier habe dagegen innerhalb der gegebenen Frist keinen Widerspruch eingelegt, teilte das Amtsgericht Güstrow am Freitag mit. Caffier hatte demnach im Januar 2018 von einem Waffenhändler in Güstrow eine halbautomatische Kurzwaffe im Wert von rund 800 Euro geschenkt bekommen. Außerdem nahm er an einem kostenlosen Schießtraining auf dem Schießplatz des Händlers in Güstrow teil. Der Schießplatz wurde längere Zeit regelmäßig von der Landespolizei für Trainingszwecke genutzt. Caffier trat im Herbst 2020 zurück, als die Vorwürfe bekannt wurden. Zunächst hatte er angegeben, die Waffe gekauft zu haben. | 14.01.2022 12:29