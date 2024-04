Stichwahl: Laage wählt Bürgermeisterin oder Bürgermeister Stand: 07.04.2024 10:29 Uhr Laage sucht einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Beim ersten Wahlgang im März schaffte keiner der vier Kandidaten die absolute Mehrheit. Heute findet die Stichwahl statt. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet.

Frau gegen Mann, FDP gegen AfD, Zimmermann gegen Haß - heute ist Stichwahl in Laage. Dann entscheidet sich, ob die Stadt im Landkreis Rostock eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister bekommt. Beide Kandidierenden hatten im ersten Wahlgang im März keine absolute Mehrheit bekommen. Christin Zimmermann (FDP) kam auf 37 Prozent, Robert Haß (AfD) auf 24 Prozent der Stimmen. Mit im Rennen waren auch Ricardo Kalina (CDU) und Michael Löbermann (parteilos). Sie stehen nun nicht mehr zur Wahl.

Zimmermann will Ehrenamt fördern und Wirtschaft stärken

Christin Zimmermann von der FDP ist eigenen Angaben zufolge die Bürgerbeteiligung wichtig. Sie wolle das Ehrenamt fördern und Unternehmen nach Laage holen, um die Wirtschaft zu stärken. Die Berufssoldatin sitzt bereits in der Stadtvertretung und engagiert sich als Elternratsvorsitzende am Recknitzcampus. "Schulen, aber auch Kitas und Jugendtreffs sollen Orte sein, die offen für alle sind - egal welcher Herkunft. So können schon die ganz Kleinen ihren Horizont erweitern" , sagt Zimmermann.

Haß will Flughafen Laage besser nutzen und Straßen ausbauen

Robert Haß von der AfD betont hingegen: "Die bessere Lage für Laage" . Aus seiner Sicht muss vor allem für den Schülerverkehr die Taktung von Bussen und Bahnen besser aufeinander abgestimmt sein. Außerdem plane er, den Flughafen Laage besser zu nutzen und die Bezahlkarte für Geflüchtete einzuführen. Auch Barrierefreiheit auf Straßen und in öffentlichen Gebäuden gehört zu seinem Plan. Der studierte Landwirt ist in der Gemeindevertretung in Dahmen aktiv und kandidiert dort ebenfalls als Bürgermeister.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.04.2024 | 14:00 Uhr