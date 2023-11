Stand: 11.11.2023 13:59 Uhr Sternberg: Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Altenheim

Beißender Gestank hat in der Nacht zum Sonnabend für einen größeren Feuerwehreinsatz in einem Altenheim in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesorgt. Betreuerinnen des Heims hatten den Notruf gewählt. Rund 50 Feuerwehrleute aus Sternberg, Parchim, Sukow und Goldberg rückten an, darunter ein Gefahrenzug. Letztendlich konnten sie feststellen, dass im Keller des Heims Reinigungskonzentrat ausgelaufen war, das den Gestank verursachte. Verletzt wurde dadurch niemand. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten während des Einsatzes im Haus bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.11.2023 | 08:35 Uhr