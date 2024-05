Stand: 12.05.2024 08:48 Uhr Stern Buchholz: Afghane bei Messerangriff schwer verletzt

Bei einer Messerattacke in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft Stern Buchholz in Schwerin ist am Sonnabend ein 23-jähriger Mann aus Afghanistan schwer verletzt worden. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar. Der Mann habe zwei Messerstiche im Bauchbereich erlitten. Ein Bekannter alarmierte danach den Notruf. An dem Angriff am frühen Nachmittag sollen mehrere Menschen beteiligt gewesen sein, sie seien flüchtig, so die Polizei. Die Tat habe sich im Bereich einer Bushaltestelle in der Nähe der Erstaufnahmeeinrichtung ereignet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.05.2024 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin