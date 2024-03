Stand: 10.03.2024 11:50 Uhr Stavenhagen: Strom und Wärme bald aus Klärschlamm

Im März oder im April soll es so weit sein - die neue Klärschlammverbrennungsanlage in Stavenhagen steht vor dem Regelbetrieb. Sie wird Strom und Wärme produzieren. Derzeit würden noch "Kinderkrankheiten" beseitigt, so der technische Geschäftsführer der Anlage, Morten Holpert. Mit der Abwärme können rund 1.000 Haushalte beheizt werden. Diese sollen im Laufe des Jahres an das Wärmenetz angeschlossen werden. Die für rund 63 Millionen Euro erbaute Anlage ist darauf ausgelegt, bis zu 160.000 Tonnen Klärschlamm im Jahr zu verbrennen. Damit kann sie das gesamte Aufkommen aus Mecklenburg-Vorpommern abdecken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energie Landkreis Mecklenburgische Seenplatte