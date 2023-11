Stand: 07.11.2023 09:12 Uhr Stavenhagen: Gerd Spiekermann erhält Fritz-Reuter-Literaturpreis

Die Stadt Stavenhagen übergibt heute den Fritz-Reuter-Literaturpreis. Es ist der Geburtstag des Dichters Fritz-Reuter. Die mit 3.000 Euro dotierte Ehrung bekommt der auf niederdeutsch schreibende Autor Gerd Spiekermann aus Hamburg für sein Hörbuch "Reeg di nich up". Einen Sonderpreis in Höhe von 1.000 Euro erhält in diesem Jahr die Tüdelband aus Hamburg für das Album «Koppheister». Zum ersten Mal vergibt die Stadt Stavenhagen außerdem einen undotierten Ehrenpreis. Diese Auszeichnung geht an die Vorsitzende des Fördervereins Reuter-Museen, Renate Drephal.

