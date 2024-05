Stand: 26.05.2024 08:23 Uhr Start der vierten Plattdeutschen Wochen

In Mecklenburg-Vorpommern starten zum vierten Mal die Plattdeutschen Wochen. Bis zum 16. Juni sind von Bergholz an der polnischen Grenze bis Dömitz an der Elbe Veranstaltungen in niederdeutscher Sprache geplant. Auftakt ist am 26. Mai in der Festung Dömitz mit einem Festival der Niederdeutschen Sprache. Ziel der Aktion ist es, die Heimatsprache wieder stärker im Alltag zu verankern und vor allem Kinder zu motivieren, die Sprache ihrer Vorfahren zu lernen.

