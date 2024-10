Starker Anstieg in MV: Immer mehr Menschen mit Schlafstörungen Stand: 25.10.2024 12:12 Uhr Die Zahl der Menschen mit Schlafstörungen in Mecklenburg-Vorpommern ist drastisch gestiegen. Das geht aus einer Analyse der Barmer Krankenkasse hervor. Ursachen und Folgen sind vielfältig.

Immer mehr Menschen in Deutschland haben Schlafstörungen. Das zeigen Zahlen einer Analyse der Barmer-Krankenkasse. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl von Menschen mit Schlafstörungen in den vergangenen zehn Jahren um rund 42 Prozent von 82.950 Betroffenen im Jahr 2013 auf rund 120.360 Betroffene im Jahr 2023 gestiegen. Das teilte die Barmer MV am Freitag in Schwerin mit.

Folgen von Schlafstörungen vielfältig und gravierend

Die Folgen mangelnden Schlafes können laut Krankenkasse "gravierend" sein. Sie reichten demzufolge von Konzentrationsschwierigkeiten über Reizbarkeit bis hin zu einem geschwächten Immunsystem, sagte Ursula Marschall, leitende Medizinerin bei der Barmer. Ursachen für Schlafstörungen können Marschall zufolge Stress, Angstzustände, unregelmäßige Schlafgewohnheiten, gesundheitliche Probleme oder die Nutzung elektronischer Geräte vor dem Einschlafen sein. Auch Schichtarbeitende haben häufig mit Schlafproblemen zu kämpfen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Psychologie Psychische Erkrankungen