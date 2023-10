Sprit in Polen für 1,30 Euro: Kritik an "Wahlkampfhilfe" Stand: 04.10.2023 14:28 Uhr Tanktouristen im Grenzgebiet zu Polen können sich über günstigen Sprit im Nachbarland freuen. Der Mineralölkonzern Orlen bietet Kraftstoffe äußerst preiswert an.

Der Durchschschittspreis für Benzin und Diesel liegt momentan bei 1,30 Euro und damit deutlich niedriger als in Deutschland. Das könnte mit den Parlamentswahlen in Polen in knapp zwei Wochen zusammenhängen. Die dortige Opposition wirft laut Deutscher Presseagentur dem Orlen-Konzern jedenfalls vor, mit künstlich niedrigen Spritpreisen Wahlkampfhilfe für die nationalkonservative PiS-Regierung zu leisten.

Polnischer Staat an Orlen beteiligt

Immerhin hält der polnische Staat mehr als 50 Prozent Anteile an Orlen. Außerdem ist Konzernchef Daniel Obajtek PiS-Mitglied. Mit einem Marktanteil von rund 70 Prozent in ganz Polen, gibt Orlen die Preisgestaltung bei Treibstoffen vor und andere müssten mitziehen, heißt es. Und auch kurz hinter der Grenze sind lange Auto-Schlangen an den Orlen-Tankstellen zu beobachten. Ob nun in der Region Swinemünde oder Stettin.