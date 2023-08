Frust beim Tanken: Hohe Preise beim Sprit Wirklich Sparen beim Tanken fällt aktuell aus in Mecklenburg-Vorpommern. Benzin- und Dieselpreise an den Tankstellen sind auf hohem Niveau und steigen offenbar weiter.

Im Durchschnitt stehen aktuell für Diesel 1,80 Euro pro Liter auf der Uhr. Super kostet rund 1,94 und E10 1,88 Euro. Dabei scheinen die Tankstellen in Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Rügen am meisten zuzuschlagen. Allerdings sind diese Internet-Statistiken nicht in Stein gemeißelt. Spritpreise an der Säule können sich bis zu sieben Mal am Tag ändern. In Summe bleibt es aber dabei: Günstig geht es nirgendwo.

MV im Bundesvergleich eher günstig

Beim Dieselpreis liegt der Nordosten nach neuesten Angaben im deutschlandweiten Vergleich im Mittelfeld. Am günstigsten gibt es Diesel in Rheinland-Pfalz – rund 1,75 Euro. Am teuersten war es in Brandenburg mit knapp 1,82 Euro. Bei unseren Nachbarn in Schleswig-Holstein kostete ein Liter Super E10 durchschnittlich 1,88 Euro, so viel wie seit einem Dreivierteljahr nicht mehr. Tanken ist nach wie vor deutlich günstiger als direkt nach Beginn des Krieges in der Ukraine. Damals, im März 2022, kostete ein Liter Diesel 2,14 Euro; für einen Liter Benzin mussten Autofahrer im Schnitt 2,07 Euro bezahlen.

Verschiedene Ursachen für hohe Preise

Laut ADAC ist die Nachfrage nach Sprit in der Urlaubszeit enorm. Deshalb könne die Branche an der Säule ordentlich zulangen. Die Nachfrage treibt den Preis. Das wollen die Lobbyisten der Mineralölindustrie so nicht stehen lassen. Ein Sprecher des Wirtschaftsverbandes Fuels und Energie meinte auf Anfrage, dass die Preise auch deshalb steigen, weil einige Raffinerien kurzfristig ausgefallen seien und beim Diesel, Importe - etwa aus Indien oder dem Nahen Osten - weggefallen sind. Das Angebot sei aktuell knapper. Und deshalb gehe der Preis hoch.

Sparen geht in Maßen - auf die Tageszeit kommt es an

Der ADAC empfiehlt, zwischen 18 Uhr und 22 Uhr zu tanken. In dieser Zeit ist Sprit deutlich günstiger als am Morgen. Mittwochs soll Diesel preiswerter sein als zu Beginn oder am Ende der Woche. Ein Preisvergleich per App kann sich lohnen. In Dänemark verlangen Tankstellen für einen Liter Benzin zuletzt durchschnittlich 2,03 Euro - und damit deutlich mehr als in Deutschland. Wesentlich günstiger ist der Sprit dagegen in Polen (1,49 Euro pro Liter) oder in Österreich (1,65 Euro).