Stand: 10.03.2024 19:03 Uhr Spornitz: 19-Jähriger nach Motorradunfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Spornitz (Ludwigslust-Parchim) ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 19-Jährige in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Bordstein geprallt und gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Schweriner Krankenhaus geflogen.

