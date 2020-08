Stand: 15.08.2020 18:43 Uhr - NDR 1 Radio MV

Sommerwetter in MV: Volle Strände und volle Straßen

Das anhaltend schöne Wetter hat am Sonnabend in ganz Mecklenburg-Vorpommern wieder zahlreiche Besucher an die Strände der Ostsee und der Seen gelockt. Voll war es aber auch auf den Straßen. Die Polizei meldete zahlreiche Unfälle. Besonders voll war es nach Informationen von NDR 1 Radio MV am Strand von Zingst auf dem Darß. Hunderte Badegäste hielten sich dort auf - nicht immer mit dem nötigen Mindestabstand von 1,50 Metern. Das berichtete unser Reporter.

Strände im Schnitt zu 70 Prozent ausgelastet

Gut besucht waren auch andere touristische Orte entlang der Ostseeküste wie Boltenhagen, Graal Müritz sowie die Inseln Rügen und Usedom. Die Polizei sprach von einer Auslastung der Strände von im Schnitt 70 Prozent. Auch auf den Straßen waren viele Autos unterwegs. Laut Polizei gab es etliche Unfälle mit einem Toten und mehreren Verletzten.

Mehrere Unfälle in ganz MV

In Sternberg ist ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen, drei Menschen wurden verletzt. Bei Pruchten im Landkreis Vorpommern Rügen waren am Sonnabendvormittag sechs Fahrzeuge in zwei Unfälle verwickelt. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, als ein 33 Jahre alter Autofahrer auf ein Stauende auffuhr und insgesamt fünf Autos ineinander schob. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 30.000 Euro.

Durch die Aufräumarbeiten kam es auf der L21 zu langen Staus. Viele Familien warteten aufgrund der Hitze außerhalb ihrer Autos. Wenige hundert Meter von der ersten Unfallstelle entfernt lief ein fünfjähriger Junge über die Straße und wurde von einem entgegenkommenden Auto angefahren. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

