Soldaten aus MV bei NATO-Übung "Allied Spirit" im Einsatz Stand: 09.03.2024 09:12 Uhr Auf einem US-Übungsplatz in Bayern beginnt für 3.500 Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern die heiße Phase der Übung "Allied Spirit 24". Mit zehn weiteren NATO-Nationen üben sie für den Verteidigungsfall.

Insgesamt sollen knapp 6.000 Soldaten eine Einheit bilden. Deutsche, Litauer, Briten, Spanier, Niederländer, Ungarn, Italiener und andere. Ziel der Übung ist, das Zusammenspiel der einzelnen Truppen zu trainieren. Geübt wird realitätsnah mit Übungsmunition und Lasern, die Treffer anzeigen. Für die Brigade 41 aus Neubrandenburg und ihre untergeordneten Einheiten, unter anderem aus Hagenow und Viereck, war bereits die Verlegung von Gerät und Personal aus dem Norden nach Bayern Teil der Übung.

Größtes Manöver seit Ende des Kalten Krieges

In den vergangenen Wochen waren sie in Konvois unterwegs oder haben unter anderem Schützenpanzer per Güterzug nach Süden gebracht. "Allied Spirit" - alliierter Geist - ist Teil des größten Nato-Manövers seit Ende des Kalten Krieges. Es heißt "Steadfast Defender" - standhafter Verteidiger - und daran sind insgesamt rund 90.000 Soldaten entlang der Ostflanke des Verteidigungsbündnisses beteiligt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.03.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr