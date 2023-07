Siesta bei großer Hitze: Amtsärzte raten zur langen Mittagspause Während der Süden Europas weiter unter extremer Hitze stöhnt, sind die Sommertemperaturen bei uns in Deutschland wieder erträglich - auch in Mecklenburg-Vorpommern. Eine nächste Hitzewelle wird aber kommen, das ist sicher.

Es ist Sommer im Nordosten. Nachdem das Thermometer zuletzt am Sonnabend die 30-Grad-Marke geknackt hatte, sind die Temperaturen wieder auf ein erträgliches Maß gesunken. Allerdings - die nächste Hitzewelle kommt bestimmt und damit die Frage, wie gehen wir vor allem in der Arbeitswelt damit um. Denn arbeiten unter diesen Bedingungen kann belastend, wenn nicht sogar gesundheitsschädlich sein - warnen Experten.

Vorbild Südeuropa - Pause bei Hitze

Mittags, wenn es brütend heiß ist, sollten wir eine lange Pause machen. So wie zum Beispiel in Spanien. Da wird wegen der Hitze zwischen 13 und 16 Uhr nicht gearbeitet. Die berühmte Siesta. Das hat jetzt der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes gefordert. Der Plan: Bei Hitze sollten wir frühmorgens arbeiten, mittags Siesta machen und erst danach wieder arbeiten. Der Verband schlägt außerdem vor, bei Hitze leichte Kleidung bei der Arbeit zu erlauben und Ventilatoren zur Pflicht zu machen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält die Vorschläge für sinnvoll.

Verhaltene Reaktionen aus MV

Der Unternehmerverband in Mecklenburg-Vorpommern sieht auf Nachfrage des NDR noch keine Probleme wegen drohender Hitzewellen. In einer schriftlichen Stellungnahme heiß es: "Um gesundheitliche Beeinträchtigungen bei immer häufigeren Hitzewellen zu vermeiden, reagieren immer mehr Unternehmen mit technischen, organisatorischen und personenbezogenen Maßnahmen. Viele Firmen bieten ihren Mitarbeitenden - dort wo es möglich ist - flexible Arbeitszeiten an, statten Räume mit Klimaanlagen aus, verändern Pausenregelungen." Die Stadtverwaltung Schwerin gibt sich auf Nachfrage zu diesem Thema sehr zugeknöpft. Sie kenne diese Vorschläge nicht und möchte aus diesem Grund keine Stellungnahme dazu abgeben.